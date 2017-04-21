Avusturya'da 'Nazizm' hortladı!

Avusturya 'da bir hastaneye asılan 'Erdoğancılar tedavi edilmez' tabelası, 80 yıl önce Almanya'da hastanelerde bulunan 'Yahudilere burada hizmet verilmez' notunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum öncesi başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelerin Türkiye'yi hedef alan tavrına karşı yapmış olduğu değerlendirmelerin gerçekle uyuştuğu net bir şekilde görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son aylarda katıldığı her platformda Türkiye karşıtı Avrupa'lı yetkililere tepki göstermişti.

NAZİ ALMANYASI GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Nazi Almanyası'nda kullanılan tabela uluslararası alanda sembol niteliği taşıyordu. 1938'de hastanelere asılan "Juden werden hier nicht bedient" ifadelerinin yer aldığı tabelada, 'Yahudilere burada hizmet verilmez' yazıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da görülen bir tabela ise akıllara Nazı Almanyası'nı getirdi. Bölgedeki bir hastaneye asılan tabelada "Erdoğancılar tedavi edilmez" yazıyor.

Söz konusu tabelada Erdoğan fotoğrafının üstü çizildiği ve 'hayır' tercihinin bulunduğu da dikkati çekiyor. Avrupalı yetkililer ve gazeteciler, referandum öncesinde Cumhurbaşkanı hedef alan söylemleri her platformda paylaşıyor.

Terör örgütü PKK'nın Erdoğan'ı hedef gösterdiği gösterilere göz yuman ve terör odaklarına açık destek veren Avrupalı yetkililer, Türk siyasetçilere de referandum öncesi cephe almışlardı.