Avustralya'da uçak AVM'nin üzerine düştü!

AVUSTRALYA'nın Melbourne kentinde çift motorlu King Air'e ait Beechcraft B200 tipi küçük yolcu uçağı bir Alışveriş Merkezi'nin üzerine (AVM) düştü.

Motor arızası nedeniyle düştüğü belirtilen uçakta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.



Charter seferleri yapan ve genellikle küçük uçakların kullandığı Essendon Havaalanı'ndan, Tazmanya'nın Kral Adası'na gitmek için havalanan uçakta ilk belirlemelere göre motor arızası meydana geldi. Pilotun denetiminden çıkan uçak, Melbourne kenti yakınlarındaki AVM'nin üzerine düştü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, AVM'de çalışan ve müşteri olarak bulunan kişilerin zarar görmediğini ancak pilot da dahil olmak üzere uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü açıkladı.