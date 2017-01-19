Avustralya Açık'ta büyük sürpriz

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile dünya klasmanında 117. sırada yer alan Istomin karşılaştı.
Dört saat 48 dakika süren maçta Djokovic'e 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 üstünlük kuran Istomin, tur atladı. Son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etmiş oldu.
RAONIC ZORLANMADI
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, Lüksemburglu rakibi Gilles Müller'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek yoluna devam etti.
Erkeklerin 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Ukraynalı Alexandr Dolgopolov'u 6-3, 6-4, 1-6, 6-0, 15 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov da Güney Koreli Hyeon Chung'u 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek 3. tur vizesi aldı.
Organizasyonda 11 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Belçikalı David Goffin ise ikinci turda Çek Radek Stepanek'i 3-0'lık (6-4, 6-0, 6-3) skorla geçti.
PLISKOVA VE CIBULKOVA RAKİPLERİNİ GEÇTİ
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rus Anna Blinkova'yı 6-0, 6-2, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova da Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.
İkinci tur mücadelelerinde kadınların 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, Japon Naomi Osaka karşısında 6-4, 6-2, 17 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ise Hırvat Donna Vekic önünde 6-1, 6-3 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi.
- BIST 82.300
- Altın 148,002
- Dolar 3,8396
- Euro 4,0696
- İstanbul 7 °C
- Ankara 1 °C
- Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir
- Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi
- Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı
- Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
- CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun?
- Fahri Kasırga'nın ifadesi ortaya çıktı
- Binali Yıldırım: AK Parti ve MHP olarak meydanlarda anlatacağız
- Avustralya Açık'ta büyük sürpriz
- Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
- Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde
- Netflix beklentileri aştı
- Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
- People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
- Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor
Avustralya Açık'ta büyük sürpriz
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile dünya klasmanında 117. sırada yer alan Istomin karşılaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 18:51 - Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir
- 18:45 - Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi
- 18:41 - Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı
- 18:39 - Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
- 18:37 - CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı
- 18:33 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun?
- 18:31 - Fahri Kasırga'nın ifadesi ortaya çıktı
- 18:23 - Binali Yıldırım: AK Parti ve MHP olarak meydanlarda anlatacağız
- 18:14 - Avustralya Açık'ta büyük sürpriz
- 18:10 - Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
- 17:33 - Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde
- 17:31 - Netflix beklentileri aştı
- 17:30 - Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
- 17:22 - People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
- 17:19 - Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim