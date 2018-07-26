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Avukatından neler istedi?

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Avukatından neler istedi?
Adnan Oktar'ın ikinci kadın imamı Tülay Kumaşçı avukatından özel taleplerinin listesini verdi.

Adnan Oktar'ın kediciklerinden seksiliğiyle dikkat çeken sürekli fotoğraflarını instagramda yayınlayan ikinci kadın imamı Matematik Mühendisi olan Tülay Kumaşçı ailesinin tuttuğu avukatından evindeki özel olarak kullandığı parfümlerini, iç çamaşırlarını ve şampuanlarını istediği öne sürüldü.

Kumaşçı'nın, Adnan Hoca'nın kediciklerinden ayrı bir koğuşta kaldığı ve bol bol spor yaptığı söyleniyor.

Adnan Oktar Kediciklerini AIDS testi yaptırıyormuş

"Mengele" kod adlı firari Dr. Muhammed Cihat Gündoğdu'nun evinde, bu amaçla kullanılan gelişmiş tıbbi cihazların ele geçirildiği öğrenildi.

Gündoğdu'nun evi ve hastanedeki odasında bulunan cihazlara el konuldu.

YALAN MAKİNESİ EĞİTİMİ

Doktor Cihat Gündoğdu'nun örgüt içinde komplike programlara sahip yalan makinesini kullandığı, bu makinenin özel bir bilgisayar, parmak ucuna takılı nabız ölçer ve yeni teknoloji ses analizi yapabilen mikrofondan oluştuğu belirtildi.

Bazı örgüt üyeleri üzerinde denemeler yapıp, "Bacılar" grubundan bir iki kişiye bu cihazı kullanmayı öğretip, bilgisayarı ve ekipmanı teslim ettiği öğrenildi.

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