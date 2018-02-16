Avşar'dan Sibel Can İtirafı!

Hülya Avşar, sunuculuğunu yaptığı programda çok konuşulacak itiraflar bulundu. Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'in sahneye kendisi yerine Sibel Can'ı seçmesine çok bozulduğunu belirtti..

Hülya Avşar bu hafta sunduğu programda sanatçı Muazzez Abacı’yı ağırladı. Avşar kızı, programda bomba açıklamalarda bulundu. HÜLYA AVŞAR: “SİBEL CAN’I YOLASIM VARDI” Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can’a dair itirafta bulundu. Avşar: “İzmir Fuarı’nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can’ı aldı. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can’ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti.”