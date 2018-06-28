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Avşar'dan cevap gecikmedi

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Avşar'dan cevap gecikmedi
Biz çok ezenleri gördük.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın genç yardımcısı Burçin Baykal, Avcılar'a yeni yapacağı tenis kort sahası için çok iyi bir tenisçi olduğunu belirtirken, oyuncu Hülya Avşar'a hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Hülya Avşar'ın da iyi bir tenisçi olduğunu belirten Baykal, 'Kendisine buradan meydan okuyorum. Kendisini açılışımıza davet edip birlikte maç yapmak istiyoruz. Biz çok Hülya'ları ezeriz demesinin ardından Avşar kızından cevap gecikmedi.

BİZ ÇOK EZENLERİ GÖRDÜK

Haber Konseyi'nde çıkan haberden sonra Avşar kızı Basın Danışmanı aracılığıyla 'Biz çok ezenleri gördük, genç yakışıklı başkan ama benim karşımda teniste duramaz. O açılışa katılacağım, başkanı da Avcıları'da feth edeceğim. Alkışı o değil ben alacağım ifadelerini kullandı.

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