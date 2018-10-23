Avşar: "Şimdilik aşk yok"

Hülya Avşar, “8 yıldır hayatınızda kimse yok acaba sizden korkuyorlar mı?” sorusuna "Bana bir şeyler oldu, galiba ben aşığım ama farkında değilim" sözleriyle yanıt verdi.

Hülya Avşar, bu yıl 18’incisi düzenlenen tenis turnuvası “Hülya Cup”ın Beşiktaş’taki ödül törenine katıldı. Burada magazin basınının sorularını yanıtlayan Avşar, tenis bursu verdiklerinin altını çizdi.

Muhabirlerin “Uzun süreden beri sahnelerde görünmüyorsunuz, ne zaman sizi ekranlarda göreceğiz?” sorusuna güzel sanatçı, “Nedense ben hala yaz tatili modundan çıkamadım. Gevşedim bu ara bilmiyorum. Sanki bir ev hanımıymışım gibi hissediyorum kendimi. Tenis oynuyorum arkadaşlarımla geziyorum hoşuma da gitmiyor değil” cevabını verdi.

Hülya Avşar'a bu defa “8 yıldır hayatınızda kimse yok acaba sizden korkuyorlar mı?” diye soruldu. Avşar kızının bu soruya cevabı şu oldu: “Korkmuş olabilir de, olmaya bilir de… Bilmiyorum çok mutluyum hayatımdan. Bana bir şeyler oldu, galiba ben aşığım ama farkında değilim herhalde… Ama bu aralar bir şey yok yani.”