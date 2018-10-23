  • BIST 92.508
  • Altın 232,349
  • Dolar 5,8402
  • Euro 6,7038
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Avşar: "Şimdilik aşk yok"

»
Avşar: "Şimdilik aşk yok"
Hülya Avşar, “8 yıldır hayatınızda kimse yok acaba sizden korkuyorlar mı?” sorusuna "Bana bir şeyler oldu, galiba ben aşığım ama farkında değilim" sözleriyle yanıt verdi.

Hülya Avşar, bu yıl 18’incisi düzenlenen tenis turnuvası “Hülya Cup”ın Beşiktaş’taki ödül törenine katıldı. Burada magazin basınının sorularını yanıtlayan Avşar, tenis bursu verdiklerinin altını çizdi.

Muhabirlerin “Uzun süreden beri sahnelerde görünmüyorsunuz, ne zaman sizi ekranlarda göreceğiz?” sorusuna güzel sanatçı, “Nedense ben hala yaz tatili modundan çıkamadım. Gevşedim bu ara bilmiyorum. Sanki bir ev hanımıymışım gibi hissediyorum kendimi. Tenis oynuyorum arkadaşlarımla geziyorum hoşuma da gitmiyor değil” cevabını verdi.

Hülya Avşar'a bu defa “8 yıldır hayatınızda kimse yok acaba sizden korkuyorlar mı?” diye soruldu. Avşar kızının bu soruya cevabı şu oldu: “Korkmuş olabilir de, olmaya bilir de… Bilmiyorum çok mutluyum hayatımdan. Bana bir şeyler oldu, galiba ben aşığım ama farkında değilim herhalde… Ama bu aralar bir şey yok yani.”

 

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuba Ünsal yeni aşkı kim?22 Ekim 2018 Pazartesi 13:09
  • Malatyalı İmpartor lakaplı sanatçı Sadi, yeni eserine klip çekti22 Ekim 2018 Pazartesi 12:17
  • Serenay'ın hayali gerçek oluyor!22 Ekim 2018 Pazartesi 10:20
  • Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya kalktı22 Ekim 2018 Pazartesi 10:14
  • Tolgahan Sayışman baba oluyor!22 Ekim 2018 Pazartesi 09:51
  • Aslıhan'ın babasından şok rest!20 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
  • Kazanın sebebi aşırı alkol mü?20 Ekim 2018 Cumartesi 12:13
  • Ayrılık nedeni ortaya çıktı!20 Ekim 2018 Cumartesi 11:55
  • Magazin gazeteciliğini ciddiye alın!19 Ekim 2018 Cuma 17:00
  • Lee: "Çirkin teklifler çok geliyor"19 Ekim 2018 Cuma 16:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim