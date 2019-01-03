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Avrupa'ya açılacam

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Avrupa'ya açılacam
'Bizim Hikaye'de canlandırdığı Tülay karakterine veda eden Nesrin Cavadzade yeni yıl hedeflerini anlattı.

Ünlü oyuncu "Türkiye'de iyi bir oyucun'nun değeri verilmiyor önüne gelen oyuncu oldu. Genelde mağazin gündemin de kalmak için bişeylerin çabası içindeler. Ben her konu da kendimi ispatladım. iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum bu yüzden Avrupaya açılıp oyunculuğumu orada devam ettirmek istiyorum". şeklinde konuştu. 2019 yılında Londra-İstanbul arası mekik dokuyacak olan oyuncu yeni yıl planını yaptı. Cavadzade 2019 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışında iki ayrı sinema filminde rol alacak.

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