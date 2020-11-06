Avrupa'da koronavirüs kâbusu büyüyor! Rekor haberleri peş peşe geldi

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgındaki artış sürüyor. Fransa, İtalya ve Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 vakalarında rekor rakamlar görüldü. Diğer ülkelerde de vaka artışları devam etti. İşte Avrupa ülkelerinden güncel koronavirüs

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti.

Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 60 bin 486 artışla 1 milyon 661 bin 853'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Hastanelerde 4 bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 979 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 51 artışla 126 bin 329'a çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 862 bin 681 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 499 bin 118, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 515'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 446 artarak, 40 bin 638'e çıktı. Günlük ölü sayısı dünün (445) ardından bugün de 400'ün üzerinde kaydedildi.



İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 586 artarak, 322 bin 925 oldu.



Bu arada, artan aktif hasta sayısı nedeniyle özellikle kuzeydeki Torino kentinde hastane kapasitelerinin zorlanmaya başladığı ve bazı kilise ve yapılara yataklar konularak kapasitenin arttırılmaya çalışıldığı basına yansıdı.

YENİ KISITLAYICI TEDBİRLER BUGÜN BAŞLIYOR

Başbakan Giuseppe Conte'nin çarşamba günü duyurduğu yeni tedbirler de bugün devreye girdi. Bugünden itibaren ülkede bir ay boyunca 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Ayrıca ülke sarı (orta riskli), turuncu (orta-yüksek), kırmızı (yüksek riskli) olmak üzere 3 risk kategorisine ayrıldı. Buna göre, yayılmanın yüksek olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak, tüm restoranlar ve AVM’ler kapalı tutulacak, sadece gıda ürünleri satan yerler ile eczaneler açık kalacak.



Kırmızı ve turuncu kategori için geçerli olan seyahat yasağı, sarı kategorideki bölgeler için uygulanmayacak. Sarı kategoride de gece sokağa çıkma yasağının yanı sıra daha önce ülke geneli için alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Başbakan Conte, verilerin olumsuz seyrettiği Lombardiya, Piyemonte, Kalabriya ve Valle d'Aosta'nın kırmızı kategoriye, Sicilya ve Puglia'yı turuncu kategoriye, diğer 14 bölgeyi ise sarı kategoriye aldıklarını açıklamıştı.

İSPANYA



Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 306 bin 316 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 22 bin 516 artışla 1 milyon 328 bin 832 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son 24 saatte 347 artış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 1088 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 833'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun yüzde 93'ünü etkileyecek (43,9 milyon kişi) şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

Yürürlükteki tedbirlerle günlük yeni vaka sayılarını azaltmayı hedefleyen sol koalisyon hükümeti, daha sert önlemler almadan önce mevcut uygulamaların sonuçlarını görmek için 2-3 hafta beklenmesi gerektiğini savunuyor.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 550 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük yeni vakalardaki en yüksek rakam açıklanırken, ölü sayısında da şimdiye kadar tespit edilen en yüksek ikinci veri kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 166 bin 900'e çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 792 oldu.

Portekiz'de Kovid-19'daki ilk dalgadan sonra ikinci kez alınan OHAL kararı ilk aşamada 9-23 Kasım'da uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo do Sousa, serbest dolaşım kısıtlamalarını, sağlık önlemleriyle ilgili çalışmalara askerin destek vermesini ve güçlendirilen tedbirlerin yasal yaptırımını içeren OHAL ile ilgili bu akşam halka hitaben konuşma yapacak.

İNGİLTERE



Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 23 bin 287 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.

İngiltere'de virüs nedeniyle son 24 saatte 355 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 48 bin 475'e ulaştı.

Bir günde 344 bin 45 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 32 milyon 970 bin 188 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 12 bin 999 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1181'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

İKİNCİ ULUSAL KARANTİNA KARARI

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, 5 Kasım'da başlayan karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; halk yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.