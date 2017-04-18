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Avrupa Konseyi üyesi: 2.5 milyon oy şaibeli

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Avrupa Konseyi üyesi: 2.5 milyon oy şaibeli
Avrupa Konseyi gözlem heyetinin Avusturyalı üyesi Alev Korun, Pazar günü gerçekleştirilen referandumda kural dışı uygulamaların sonucu değiştirmiş olabileceğini belirtti.

Avusturyalı parlamento üyesi, “Yaklaşık 2.5 milyon oyun manipüle edilmiş olabileceğine dair şüpheler var” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre Korun, “Bu durum, yasanın yalnızca resmi oy zarflarına izin vermesi hakkında. Fakat Yüksek Seçim Kurulu yasalara aykırı bir şekilde damgasız zarfların da kabul edilmesi kararını verdi” dedi.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından dün 16 Nisan referandumuna dair yayınladığı ön raporun geniş halinde bu iddianın da yer alması bekleniyor.

Dün yayınlanan ve hükümetin büyük tepkisini çeken ön raporda, “YSK'nın tam da oy verme günü yayınladığı karar, oyların geçerliliğine ilişkin kriteri değiştirdi. Bu durum hem mevcut yasayla çelişti hem de seçimlerin hukukiliği konusundaki önemli bir garantiyi ortadan kaldırdı” denilmişti.

 

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