Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım

Avrupa Birliği ( AB ), Libya 'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle Rus güvenlik şirketi Wagner grubuyla bağlantılı olduğu bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'e yaptırım uygulama karar ı aldı.

WAGNER'İ YÖNETEN 'KREMLİN'İN AŞÇISI'

Kremlin'in yemek ve diğer davet işlerinin organizasyonunu yaptığı için "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in, Rus güvenlik şirketi Wagner’i yönettiği belirtiliyor.