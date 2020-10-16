  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım

»
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım
"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin, "Libya'daki Wagner grubuyla bağlantılı şekilde silah ambargosunu deldiği" gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alındı.

AB, 'Wagner'lerin şefinin, Libya'da Ulusal Hükümet olmasına rağmen 'kaos' çıkarmaya çalıştığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen 'Wagner'in şefi temmuz ayında da ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı

Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım

Avrupa Birliği (AB),Libya'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle Rus güvenlik şirketi Wagner grubuyla bağlantılı olduğu bilinen Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'e yaptırım uygulama kararı aldı.

LİBYA'NIN İSTİKRARINI BOZUYOR
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'e, Wagner grubu ile finansal bağlantısı olduğu, Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden faaliyetler içinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.
MAL VARLIĞI DA DONDURULACAK
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım
AA'da yer alan habere göre yaptırımlar, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, AB ülkelerinin vatandaşları ve şirketlerinin bu kişiyle mali ilişkisinin yasaklanmasını içeriyor.
WAGNER'İ YÖNETEN 'KREMLİN'İN AŞÇISI'
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım

Kremlin'in yemek ve diğer davet işlerinin organizasyonunu yaptığı için "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in, Rus güvenlik şirketi Wagner’i yönettiği belirtiliyor.

LİBYA'DAKİ WAGNER'İ DESTEKLİYOR
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım
AB Resmi Gazetesi'ndeki yaptırım kararında, Prigojin'in, Wagner grubunun Libya'daki faaliyetlerinde yer aldığı ve bu faaliyetlere destek verdiği kaydedildi.
BM'NİN TANIDIĞI HÜKÜMETE KARŞI OPERASYON YAPIYOR
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım

Kararda, Wagner grubunun Libya'ya silah ve paralı asker göndererek BM ambargosunu defalarca deldiği, ayrıca BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı askeri operasyonlara katıldığı, böylece Libya'nın istikrarına zarar verdiği belirtildi.

WAGNER NEREDE FAAL DURUMDA
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım
Wagner grubu, SuriyeUkraynaLibya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Putin’in yakın çevresinde yer alan Prigojin, ABD’de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer alıyor.
ABD TARAFINDAN DA YAPTIRIM UYGULANIYOR
Avrupa Birliği'nden Wagner'in şefine yaptırım
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz ayında yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD, Prigojin'in küresel istikrarı bozan eylemlerini daha da sınırlandırmak için Sudan'da şu anda yaptırımları delmesini sağlayan şirketleri yaptırım listesine alıyor" ifadesini kullanmıştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polisler ‘köle’ gibi gezdirdi: Skandal görüntülerdeki kişilere 1 milyon dolarlık dava!13 Ekim 2020 Salı 15:32
  • Ünlü yatırımcı Dalio: Zaman ABD’nin değil Çin’in lehine işliyor13 Ekim 2020 Salı 15:24
  • Trump'tan yeni açıklama: "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda"12 Ekim 2020 Pazartesi 14:49
  • Tacikistan'da İmamali Rahman yüzde 90,92 oyla 5. kez cumhurbaşkanı seçildi12 Ekim 2020 Pazartesi 14:47
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi12 Ekim 2020 Pazartesi 14:43
  • Vakalar üç katına çıktı, kısıtlamalar geri geldi11 Ekim 2020 Pazar 14:54
  • ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoda 28 gözaltı11 Ekim 2020 Pazar 14:46
  • Seçim öncesi Donald Trump'a aşı darbesi09 Ekim 2020 Cuma 13:32
  • Ermenistan dağıldı!09 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Trump'ın doktorundan yeni açıklama09 Ekim 2020 Cuma 12:47
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim