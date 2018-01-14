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Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar

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Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar
İstanbul Avrasya Tüneli'nde bu gece şüpheli araç alarmı yaşandı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalıştı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobile açılan ateş sonucunda, 53 ayrı olaydan su

Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerinin ihtarına uymayan ve güvenlik güçlerince ateş açılarak durdurulan otomobilin içi ve çevresinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis, güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede incelemelerini tamamlarken, otomobil olay mahalinden çekici ile kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından Avrasya Tüneli'nin girişi ulaşıma açıldı.

Olayda, 47 suçtan sabıka kaydı bulunan ve 7 olaydan aranması olduğu öğrenilen sürücü Volkan T. hayatını kaybetmiş, araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan ve Volkan T'nin eşi olduğu öne sürülen kadının ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişindeki polis noktasında şüpheli bir aracın ateş edilerek durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 00.30 sıralarında Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istediği belirtildi.

Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen sürücünün aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçması üzerine, polis ekipleri tarafından aracı durdurmaya yönelik silah kullanıldığı ve araçta bulunan 4 kişiden V.T. ve M.Ç. isimli kişiler yaralandığı, yaralanan V.T.’nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemede hayatını kaybeden V.T. isimli şüphelinin 53 ayrı olaydan suç kaydının bulunduğu ayrıca 7 ayrı suçtan aranıyor olduğu yaralanan M.Ç. adlı şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralı M.Ç. ile birlikte araçta bulunan E.T. ve O.B. adlı şüphelilerin de gözaltına alındığı, konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

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