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AVM'lere özel Tim!

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AVM'lere özel Tim!
Türkiye'de 11 bin çalışanı olan güvenlik sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına destek geldi. Bu yıl içerisinde bin güvenlik görevlisi işe alınacak.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “istihdam seferberliği” çağrısına bir destek de Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği'nden (GÜSOD) geldi. GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Türkiye genelinde 11 bin çalışanımız var. Biz en azından yüzde 10 istihdamımızı artıracağız. Bu da aşağı yukarı bin kişiye denk geliyor” dedi.

AVM'LER İÇİN ÖZEL TİM KURULUYOR

Terör olaylarının ardından sektörün durumunu değerlendiren Kösereisoğlu, müşterinin terörde muhtemel bir hedef olmamak için tedbirler aldığını belirtti. Kösereisoğlu, “Olası bir saldırıyı caydırmak istiyorlar. Daha fazla ve silahlı özel güvenlik istiyorlar” dedi. 10'ar kişilik bloklar halinde projelere başladıklarını ifade eden Kösereisoğlu, “Ayrılmış ya da emekli olmuş eski asker, emniyetçiler bu projelerde isteniyor. AVM'lerde, tamamen halka açık yerlerde silahlı timler kuruluyor. Normal güvenlik ekibi çalışıyor, ayrıca 3'er, 4'er kişilik özel timler oluyor” diye konuştu.

Az görünür ve sivil kıyafetli!

Kösereisoğlu, bu kişilerin az görünür ve sivil kıyafetli olduklarını belirtti. Akşam'ın haberine göre, İstanbul'un başlıca AVM'lerinde bu korumayı yapmaya başladıklarını ifade eden Kösereisoğlu, "Sayıları yerine ve gününe göre değişiyor. Ekipteki kişi sayısı 10 ile 20 kişi arasında değişiyor ama vardiyada 4-5'i görev alıyor” diye konuştu. Kösereisoğlu, havaalanı saldırısının ardından da düzenleme yapıldığını anımsatarak, “Silah taşıma izinleri vardı ama açıkçası taşımıyorlardı. Şimdi neredeyse tamamı silahlarını taşıyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek mesajı veren Kösereisoğlu, "Biz en azından yüzde 10 istihdamımızı artıracağız. Bu da aşağı yukarı bin kişiye denk geliyor. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Planımızda bu var. Türkiye genelinde 11 bin çalışanımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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