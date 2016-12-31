AVM otoparklarına yeni sürpriz

Bundan sonra AVM’lerdeki açık ve kapalı otoparkların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak. Plaka bilgileri polisle anlık olarak paylaşılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürürlüğe giren yönetmeliğine göre, AVM’lerde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak. İçişleri Bakanlığı’nca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde, otoparklara araç altı görüntüleme sistemi de kurulacak. Araçla giriş yapılan açık ve kapalı otoparkların girişine kurulacak araç altı görüntüleme sistemi, yine AVM yönetiminde kurulup işletilecek. Bu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek.

Ortak kullanım

Yönetmelikte, AVM’lerle ilgili farklı idari düzenlemelere de yer verildi. Buna göre ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi ortak giderler, bir paylaşım usülü oluşturulmamışsa dükkanların satış alanına göre paylaştırılacak.