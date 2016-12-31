  • BIST 78.139
  • Altın 130,461
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

AVM otoparklarına yeni sürpriz

»
AVM otoparklarına yeni sürpriz
Bundan sonra AVM’lerdeki açık ve kapalı otoparkların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak. Plaka bilgileri polisle anlık olarak paylaşılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürürlüğe giren yönetmeliğine göre, AVM’lerde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak. İçişleri Bakanlığı’nca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde, otoparklara araç altı görüntüleme sistemi de kurulacak. Araçla giriş yapılan açık ve kapalı otoparkların girişine kurulacak araç altı görüntüleme sistemi, yine AVM yönetiminde kurulup işletilecek. Bu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek.

Ortak kullanım

Yönetmelikte, AVM’lerle ilgili farklı idari düzenlemelere de yer verildi. Buna göre ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi ortak giderler, bir paylaşım usülü oluşturulmamışsa dükkanların satış alanına göre paylaştırılacak.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2016-ALES sonuçları açıklandı31 Aralık 2016 Cumartesi 02:25
  • Trump, Putin'i övgüye boğdu!31 Aralık 2016 Cumartesi 02:23
  • Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi31 Aralık 2016 Cumartesi 02:13
  • Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı31 Aralık 2016 Cumartesi 02:12
  • Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi31 Aralık 2016 Cumartesi 02:11
  • Eskişehir'deki cinayet davasında zor anlar31 Aralık 2016 Cumartesi 02:02
  • AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı31 Aralık 2016 Cumartesi 02:01
  • Hırsızlar girdikleri evdeki anne ve kızını darbetti31 Aralık 2016 Cumartesi 01:59
  • Dizi siteleri kapatıldı!31 Aralık 2016 Cumartesi 01:58
  • 2017'DE NE OLACAK?30 Aralık 2016 Cuma 01:37
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim