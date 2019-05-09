AVM LERİN SAATLERİ DEĞİŞTİ.

Alışveriş merkezleri Ramazan dolayısıyla kapanış saatlerini uzatma kararı aldı.

Buna göre 22.00 olan kapanış saatleri 23.00'e kadar uzatılacak. Uygulama bayramın birinci gününe kadar sürecek.

Alışveriş merkezleri Ramazan boyunca kapanış saatlerini uzatma kararı aldı. Türkiye genelinde bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması nedeniyle, kapanış saatlerini 22'den 23'e aldı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK