Avcılarlı Kadınlar Haklarını Öğreniyor

Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın, Aile ve Dayanışma Merkezi’nde; Kadınlar için sosyal ve toplumsal hayatta dair eğitimler devam ediyor. Kadınlara bu hafta Anayasal ve Medeni hak eğitimleri verildi.

Avcılar Belediyesi Gülsevin Buket Değirmenci Kadın, Aile ve Dayanışma Merkezi’nde; Kadınlar için sosyal ve toplumsal hayatta dair eğitimler devam ediyor. Kadınlara bu hafta Anayasal ve Medeni hak eğitimleri verildi.

Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimde, günlük hayatımızda ve yaşam alanlarımızda karşılaştığımız, problemlerden kaynaklanan hak mağduriyetlerinin önüne geçmek ve kadının insan hakları konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalar yapılıyor.

Kadın Dostu Belediyecilik

Avcılar Belediyesi ‘Kadın Dostu Belediyecilik’ kapsamında Mayıs 2014’de Kadın ve Aile Müdürlüğünü kuran Türkiye’de ilk ilçe Belediyesidir. Kadın Aile Müdürlüğü kadınlara; Toplumsal cinsiyet eşitliği temellerinde sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik projeler geliştirerek, kadını toplumsal hayata kazandırmayı amaçlıyor. İstanbul’da tek kadın belediye başkanı olması sebebiyle kadın hakları konusunda çalışmalarına göreve geldiğinden beri büyük önem veren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, İstanbul ve Avcılar’da kadınların sesi olmaya yaptığı projelerle devam ediyor.