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AVCILAR'DA YANGIN!

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AVCILAR'DA YANGIN!
Avcılar’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ndeki bir binanın girişindeki elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA'nın haberine göre; Binanın içi dumanla kaplanırken, evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın ile bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmara Caddesi’ndeki alt tarafında işyerleri bulunan 11 numaralı binanın girişinde parlama ve küçük patlamaların ardından yoğun duman görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Sevk edilen ekipler, yoğun duman ile kaplanan binanın özellikle üst katlarında mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Binanın üst katında dumandan etkilenen Gülizar Baykara (88) itafiye ve 112 Acil görevlileri tarafından sedye ile merdivenlerde taşınarak indirildikten sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kontrol amacıyla götürüldü.

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