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AVCILAR'DA MİNAREYİ BAZ İSTASYONUNA ÇEVİRDİLER!

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AVCILAR'DA MİNAREYİ BAZ İSTASYONUNA ÇEVİRDİLER!
İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesinde bulunan Kalkandelen Camii'nin minaresi GSM şirketleri tarafından baz istasyonuna döndü.

 Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların tepkisi üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı

İstanbul Avcılar'daki Kalkandelen Camii'nin minaresi GSM şirketleri tarafından baz istasyonuna döndü. Eleştiri ve tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili şirketlere yazı gönderilerek bunların kaldırılmasını istedi.

İNSAN SAĞLIĞINA CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR
Denizköşkler Mahallesi Turna Sokak'ta bulunan adını Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısında bir şehirden alan Kalkandere Camii'nin minaresi zaman içerisinde GSM şirketleri tarafından mobil görüşmeler ve internet için baz istasyonuna çevrildi. Minarenin şerefesini çevreleyen baz istasyonları ve yere kadar uzanan kalın kablolar ve avludaki 3 büyük jeneratörden rahatsız olan mahalle sakinlerinin eleştirileri üzerine diyanet işleri başkanlığı olaya el attı. Caminin hemen yakınlarında oturan Ali Burhan Simsar, Cuma namazlarını sürekli bu camide kıldığını, baz istasyonu sayısının son dönemde çok fazla arttığını, bunların insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI
Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Cami minaresindeki baz istasyonu cihazlarının minareden sökülmesi için ilgili firmalarla yazışmalar devam ediyor. Tamamının kaldırılması gerekiyor. Cami derneğine bizim gönderdiğimiz yazıların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da tüm ilgili firmalara yazı gönderildi. Konuyu takip ediliyor. En kısa zamanda tahliye edilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor" dedi.

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