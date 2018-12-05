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Avcılar'da Hizmete Engel Yok

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Avcılar'da Hizmete Engel Yok
Avcılar Belediyesi, İstanbul’da en fazla engelli çalışanı olan kamu kuruluşları arasında bulunuyor. 48 engelli vatandaş çeşitli müdürlüklerde çalışarak Avcılar Halkına hizmet ediyor.

2014 yılından itibaren Avcılar Belediyesi yaptığı hizmetlerle engelli vatandaşların dertlerine derman oluyor. Avcılar Belediyesi Sosyal Destek İşleri Müdürlüğü Engelsiz Kent Avcılar sloganı ile Avcılar’da ikamet eden engelli vatandaşlara 7 gün 24 saat yardım ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde; 72 kişi yatak ve solunum cihazı hizmetinden, 280 kişi tekerlekli sandelye hizmetinden ve 6 bin 558 kişi ulaşım hizmetlerinden ve hasta bezi hizmetinden 1 milyon 400 bin 237 adet engelli hasta bezi hizmetinden. Ayrıca, Avcılar Belediyesi engelli vatandaşlar için aşevi ve ev temizlik hizmeti konusunda önceden belirlenen adreslere destek oluyor.

Handan Toprak’dan ‘Dünya Engelliler Günü’ için anlamlı paylaşım

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sosyal medya hesabından iki video yayınladı. Videolarda, belediye bünyesinde çalışan engelli personeller çalışma alanları ve kendi hayatlarına yönelik konuşmalar yaparak Engelliler Günü için mesajlarını iletti.

Toprak, sosyal medya hesabından videoları, “Sizleri engel tanımayan çalışma arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum. Fırsat verilirse her şeyi başarabileceklerini, hem engellilere hem de tüm topluma gösteren arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” açıklamasıyla paylaştı.
Videolarda konuşan belediye çalışanları, halka yönelik çalışıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek çok değerli bir yerde çalıştıklarını söylediler. Paylaşım kısa süre içinde sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Önce insan odaklı, medeni kent vurgusu

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak: "Önce insan odaklı hizmetlerimizin temelinde, medeni kent oluşturma ideali vardır. Engelli vatandaşlarımız için her türlü sosyal destek hizmetlerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Avcılar Belediyesi sosyal ve halkçı bir belediyedir. Daha yaşanabilir bir kent ideali için sevgi ile hizmet edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

 

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