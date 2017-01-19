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Avcılar'da halk tedirgin

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Avcılar'da halk tedirgin
Hırsızlar kol geziyor

Son dönemlerde artan hırsızlık nedenlerinden dolayı bir ayda 250 iş yeri ve eve hırsız girdi. Polis yetkilileri son dönemde artan hırsızlık olayından dolayı halkın tedirginliğini bilip "Çok sayıda ihbar alıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Çok fazla önlem almaya çalışıyoruz. Önceliğimiz can güvenliği." Sözlerini sarf ettiler. Halk sokağa çıkıp sabaha kadar önlem almak istediklerini başka çare olmayacağını belirtti. Avcılar Deniz Köşk Nehir Cafe isimli yerin sahibi Gümüş İslamoğlu "Bir ayda on defa bizim cafeye girdiler. Geceleri uykusuz kalıyoruz. Sokak lambalarını ve gece lambalarını söküp hırsızlık yapıyorlar." Sözlerini kullandı. Bu arada ismini vermek istemeyen Avcılar esnafı "Bir saat önce eniştemin arabasını patlattılar. İçeri de olan laptop çalındı. Sokağa araba bırakmaya korkuyoruz. Bıraktığımız gibi çalınıyor yada patlatıyor." Diyerek tedirginliği belirtti. Polis yaşanan bu olaylara önlem aldığını ama yetersiz kaldığını belirtiyor.

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