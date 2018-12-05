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Avcılar’da Engelliler Günü’ne özel tiyatro gösterisi

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Avcılar’da Engelliler Günü’ne özel tiyatro gösterisi
Avcılar’da Engelliler Günü’ne özel "Engelsizsevda.com’" tiyatrosu sahnelendi.

Avcılar’da Engelliler Günü’ne özel "Engelsizsevda.com’" tiyatrosu sahnelendi. Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların işlendiği oyun izleyicilerden büyük ilgi gördü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sahneye çıkan Avcılar Belediye Konservatuarı oyuncularının performansı ise ayakta alkışlandı.

Kendi Sanatçısını Kendi Yetiştiren Kent Avcılar

Kendi sanatçısını kendisi yetiştiren Avcılar Belediyesi 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle bir tiyatro oyunu sahneye koydu. Avcılar Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğretmeni Turgay Yıldız’ın yazıp yönettiği "Engelsizsevda.com" adlı tiyatro oyunu Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sergilenen "Engelsizsevda.com" adlı oyun toplumun engellilere karşı ilgisizliğini konu alarak aynı zamanda bir aşk hikayesi üzerinden engelli sorununu işliyor. Avcılar Belediye Konservatuarı öğrencilerinin; engellilerin yaşadığı sorunları sahneye taşıdığı oyunda vatandaşların oyuncuların performanslarını ayakta alkışladı.

 

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