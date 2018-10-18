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Avcılar'da Canan Dağdevien Kız Öğrenci Yurdu'nda Son Hazırlıklar Tamam

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Avcılar'da Canan Dağdevien Kız Öğrenci Yurdu'nda Son Hazırlıklar Tamam
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Canan Dağdeviren Kız Öğrenci Yurdu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ilçeye Türkiye’nin en büyük kız öğrenci yurtlarından birini kazandırıyor. Avcılar Üniversite Mahallesi’nde ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren adına yapılan kız öğrenci yurdunda çalışmalar hızla devam ediyor. Yurt binasını ve odaları gezerek çalışmalar hakkında yetkili birimlerden bilgi alan Başkan Toprak, Avcılar Belediye Meclis üyeleri ile görüşerek incelemelerini sürdürdü.

Yapımı devam eden yurt 22 kattan oluşurken, 768 yatak bulunuyor. Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren’in adının verildiği 22 katlı, 768 kişi kapasiteli yurt yakın bir zamanda açılacak. Dağdeviren, sosyal medyadan yayınladığı mesajda her yıl bir geceyi bu yurtta kız öğrencilerle geçireceği sözünü verdi.

Başkan Toprak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Canan Dağdeviren Kız Öğrenci Yurdumuzda Belediye Meclisi üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Gençlerimizin sadece okullarını düşünecekleri bir konforda yaşayabilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık’’ ifadelerini kullandı.

 

 

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