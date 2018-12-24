Avcılar belediye başkan aday adayı olan Nimet Balan Bazan sağlık taramasıyla ilgili broşör yaptı, kapı kapı dolaşarak vatandaşa hizmetlerini anlataran Bazan sağlık taramasıyla ilgili broşör dagıttı. yıllardır avcılarda oturan Bazan "belediye başkanlığına talibim seçilirsem sokak soskak dolaşarak halka hizmet etmeye adayım her vatandaşın sorunlarını kendim giderek dinliyecem. avcılar pırıl pırıl olacak. vatandaş sağlıkla ilgili sorunlarını hastane kapılarında uğraşmıyacak. Belediyenin sağlık ekibi evlere kadar giderek hastaları bizzat kendi evinde tedavi edecektir"dedi.
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Avcılarda bir kadın aday daha
CHP Avcılardan belediye başkan aday adaylarından olan Nimet Balan Bazan seçim çalışmaları sırasın da yapacaklarını anlattı.
Etiketler: avcılar, CHP, den, başkan, adaylarından, nimet balan bazan
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- 15:48 - Endonezyada ölü sayısı'nın artmasından endişe ediliyor
- 15:32 - Trump Erdoğan'a ne söyledi?
- 15:26 - meteoroloji uyardı
- 15:19 - İyi parti hangi illerde adaylarını belirledi
- 15:12 - Müjdat gezen savcıya ne dedi?
- 15:03 - Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- 14:29 - Metin akpınarla müjdat gezen adliyede
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