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Avcılarda bir kadın aday daha

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Avcılarda bir kadın aday daha
CHP Avcılardan belediye başkan aday adaylarından olan Nimet Balan Bazan seçim çalışmaları sırasın da yapacaklarını anlattı.

Avcılar belediye başkan aday adayı olan Nimet Balan Bazan sağlık taramasıyla ilgili broşör yaptı, kapı kapı dolaşarak vatandaşa hizmetlerini anlataran Bazan  sağlık taramasıyla ilgili broşör dagıttı. yıllardır avcılarda oturan Bazan "belediye başkanlığına talibim seçilirsem sokak soskak dolaşarak halka hizmet etmeye adayım her vatandaşın sorunlarını kendim giderek dinliyecem. avcılar pırıl pırıl olacak. vatandaş sağlıkla ilgili sorunlarını hastane kapılarında uğraşmıyacak. Belediyenin sağlık ekibi evlere kadar giderek hastaları bizzat kendi evinde tedavi edecektir"dedi. 

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