Avcılar'a 'Güçlü ve Yeşil' Belediye Binası Geliyor

Uzun yıllardır Marmara Caddesi'nde hizmet veren belediye binası; engelsiz, yeşil enerjili, çevre dostu
olarak tasarlanarak yeniden inşa edilecek.
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında, mevcut
belediye binasının yıktırılması ve inşaat süresince hizmet vermek üzere Ambarlı Mahallesi’nde
bulunan belediyeye ait olan ‘Olgun Yaş Yaşam Merkezi’ binasına taşınması kararlaştırıldı.
Yeni binanın yapımının yaklaşık 2 yılda bitmesini hedeflediklerini belirten Başkan Hançerli, “9 ve üzeri
depreme de dayanacak bir belediye binasına sahip olmak için geçici olarak taşınıyoruz. En kısa
zamanda da inşallah geri geleceğiz” şeklinde konuştu.
“Belediye binası hasarlı değil”
26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından belediye binasının hasar aldığı
yönünde çıkan haberlere değinen Hançerli, taşınma nedenini şöyle açıkladı:
“Buradan niye taşınıyoruz? Bu konuda da bazı bilgi eksiklikleri ya da spekülasyonlar var. Bu binamız
26 Eylül’deki 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen Silivri depreminde hasar almadı. Hasarlı değil binamız.
Binamız çürük de değil. 99 depremi sonrasında güçlendirilmiş bir bina. Fakat belediye binası öyle bir
bina olmalı ki bir deprem anında aktif hizmet verebilmeli. Belediye çalışanları asla kaygı duymadan,
korkmadan çalışmalarına devam etmeli. Çünkü afet durumunda ve afet sonrasında, deprem
durumunda ve deprem sonrasında da belediyemizin çalışmalarına Avcılar halkının ihtiyaçları var.”
Yeşil enerjili, çevre dostu, deprem izolatörlü belediye binası
Deprem anında bile kaygı duymadan korkmadan çalışılabilecek bir bina inşa etmeyi hedeflediklerini
ifade eden Başkan Hançerli; “Yeşil enerjili, çevre dostu, çevreye duyarlı ve mümkünse deprem
izolatörlü, 9 ve üzeri depreme de dayanacak bir belediye binasına sahip olmak için geçici olarak
taşınıyoruz. En kısa zamanda da inşallah geri geleceğiz” dedi.
“Olgun Yaş Yaşam Merkezi’nde hizmet alan hiçbir kimse mağdur edilmedi”
Olgun Yaş Yaşam Merkezi bizden önce kiraya verilmişti. Biz merkezin 2/3’ünü iade aldık. Yani kira
sözleşmesini güncelledik. Belediyemiz artık burayla ilgili bir tasarrufta bulunabilecek. Uzun süredir
zaten çok sınırlı sayıda kişi vardı ve o sınırlı sayıdaki kişilerin barınacağı yerden daha fazlası ayrı bir
bölüm olarak orada var. O bölümü o şirket işletmeye devam ediyor. Dolayısıyla hiçbir hizmet alan kişi
mağdur edilmeden belediyemize yeniden kazandırıldı burası. Deprem gibi olağanüstü bir dönem
olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyduk. Burada büyük tadilatlar yapmadan, yani Olgun Yaş
Yaşam Merkezi olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde geçici olarak oraya taşınıyoruz.