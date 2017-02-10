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AVCILAR ZOR GÜNÜNDE KARDEŞİNİN YANINDA

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AVCILAR ZOR GÜNÜNDE KARDEŞİNİN YANINDA
Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, 6 Şubat günü Çanakkale Ayvacık İlçesi Yukarıköy ve yakın çevre köylerinde yaşanan deprem sonrası, köy halkına Avcılar halkının yardımlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için bölgeye ziyarette bulun

Avcılar Belediyesi ile kardeş belediye olan Çanakkale Geyikli Belediyesine giderek Geyikli Belediye Başkanı Ercan Yılmaz’la bir araya gelen Başkan Toprak, yaşanan üzücü olaydan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletti. Geyikli Belediye Başkanı Ercan Yılmaz, CHP Kadın Kolları MYK üyesi olup Avcılar'da Belediye Meclis Üyesi olan Zöhre Aydın ve Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Canan Mırık ile birlikte Yukarıköy ve çevre köylü vatandaşları da ziyaret ederek bölge halkının üzüntülerini paylaştı.

AFETİN FELAKETE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN HEP BİRLİKTE OLMALIYIZ

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Avcılar’ dan getirdikleri malzemeler ile depremzedelere destek olan Başkan Toprak; “ Afetin felakete dönüşmemesi için bu zor zamanlarda hep birlikte olmalıyız. Yaşanan acıları birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Yaşanan doğal afet sonrası pek çok evin ve ahırın yıkıldığını ve köy haklının mağdur olduğunu öğrenince Avcılar Belediyesi olarak mont, bebek çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ayakkabı gibi ihtiyaç duyulan tekstil ürünlerini ve çeşitli erzakları bölge halkına iletmek için yola çıktık. Umarız bir daha böylesi üzücü olaylarla karşılaşmayız. İnsani görevimizi yerine getirerek yardımlarımızı köy sakinlerimize ulaştırıyor ve Avcılarlıhemşehrilerimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz” dedi.

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