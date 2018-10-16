Avcılar Toprak Ana'sız olmaz!

Yaşar Çakmak yazdı...

2014 yılında CHP’den Avcılar Belediye Başkanı seçilen Dr. Handan Toprak Benli'nin, seçildiği günde bu kadın yapamaz, kadından belediye başkanı olmaz diyenlere çok güzel cevabı oldu. Çok başarılı işler yaparak, onu söyleyenlerin etrafında pervane olduklarını gördüm.

Avcılar’a bir kadın eli değmesi çok önemliydi. Sabahları uyanıp işe gidenlerin çoğu bilir. Çöpçüler, sokak sokak, cadde cadde temizlik yaparken hepimiz görürüz. 30 yıllık bir gazeteci olarak, hiç siyasi bir haber yapmadım. Ama yiğidi öldür, hakkını ver diye bir atasözü vardır. Dr. Handan Toprak’a da hakkını vermek lazım. Özellikle seçmenlerinin yüzde 80’i Avcılar’a bir kadın eli değeceğinden memnuniyetle oylarını verdiler. Çok başarılı bir ekip kurdu. Ekibinin başında çalışmaları yerinde inceleyen bir Belediye Başkanı'ydı.