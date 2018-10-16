Avcılar Toprak Ana'sız olmaz!

Yaşar Çakmak / Güncel

2014 yılında CHP’den Avcılar Belediye Başkanı seçilen Dr. Handan Toprak Benli'nin, seçildiği günde bu kadın yapamaz, kadından belediye başkanı olmaz diyenlere çok güzel cevabı oldu. Çok başarılı işler yaparak, onu söyleyenlerin etrafında pervane olduklarını gördüm.

Avcılar’a bir kadın eli değmesi çok önemliydi. Sabahları uyanıp işe gidenlerin çoğu bilir. Çöpçüler, sokak sokak, cadde cadde temizlik yaparken hepimiz görürüz. 30 yıllık bir gazeteci olarak, hiç siyasi bir haber yapmadım. Ama yiğidi öldür, hakkını ver diye bir atasözü vardır. Dr. Handan Toprak’a da hakkını vermek lazım. Özellikle seçmenlerinin yüzde 80’i Avcılar’a bir kadın eli değeceğinden memnuniyetle oylarını verdiler. Çok başarılı bir ekip kurdu. Ekibinin başında çalışmaları yerinde inceleyen bir Belediye Başkanı'ydı.

Hep onu görünce aklıma Fatma Girik’in Şişli’de belediye başkanlığı yaptığı dönem geliyor. Fatma Girik’te sabah makamına gitmeden, caddeleri, sokakları ve esnafı dolaşırdı. Kimsesizlere ev imkanı, işsizlere de iş bulmak için çabalardı. Handan Toprak’ta öyle, makamına girmeden önce devam eden işleri takip edip, esnafın dertlerini dinleyen bir Toprak Ana'ydı. Down sendromlu çocuklara sahip çıkıp, onlara iş imkanı sağlardı. Onlara hayat okulu açardı.

Çok belediye başkanı gelip gitti. Hiçbiri Avcılar’ın temel sorunlarına eğilmediler. Avcılar’ın pislikten geçilmediği günleri de bilirim. O dönem Milliyet'te çalıştığım dönemde pislikten çöplerin alınmadığını, sineklerin kol gezdiğini dün gibi hatırlıyorum. Avcılar sahili pırıl pırıl oldu. Mesire alanları kuruldu. Özürlü çocuklar işe alındı. Meme kanseriyle ilgili kadınlara konferanslar vererek, nasıl mücadele edecelerini anlattı. Yolda kaza yapanlara, hasta olup yolda düşenlere doktor kimliğini kullanarak ilk müdaheleyi hep kendisi yaptı. Ağlayan annenin gece yarısı evine gidip yardımlarda bulundu.

Halkın rahat edebilmesi için AVM’ler yerine park alanları açıp, insanların sabahları spor yapabilmesi için parklara spor aletleri koyarak spor yapmalarını sağladı. Kısaca Toprak Ana depremden zedelenmiş bir halkı, birbirleriyle kenetleştirdi. Çürük binaları yıkıp yeniden yaptırmak için imkan açtı. Tekrar seçimler geliyor. Avcılar’da tekrar Toprak Ana’yı desteklemek daha çok hizmet yapacak olan Handan Toprak’a destek verme zamanı. Çünkü gerçekten hizmetten kaçmayan, ağlayanla ağlayan, gülenle gülen, herkesin ablası, herkesin annesi oldu. Avcılar’a Toprak Ana hep lazım…