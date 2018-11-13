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Avcılar kitap fuarına taşındı!

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Avcılar kitap fuarına taşındı!
37.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, muhteşem etkinliklerle, kültürle, edebiyatla dolu bir hafta için kapılarını açtı.

10-18 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak olan kitap fuarı ziyaretçilerini bekliyor. Avcılar Belediye Başkanlığı ise, ‘Önce insan’ diyerek yola çıktığı; sosyal belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere kültür hizmetleri ve faaliyetleri ile fuar’da yer aldı.

12.Salonda açtığı stant ile ziyaretçilere ulaşan Avcılar Belediyesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin de gün boyu yer aldığı fuar’da katılımcılar ile hoş sohbetler gerçekleştirerek tüm stantları ziyaret etti. Başkan Benli; Kitap fuarı’nın Bölgemize ve İstanbul’a hayırlı olmasını dileyerek, Herkesi bu güzel etkinliğe vakit ayırmaya ve 12.Salonda yer alan Standımızı ziyaret ederek Avcılar’ımız ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almaya davet ediyorum dedi.

 

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