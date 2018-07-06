Avcılar Belediyesi'nden örnek yürüyüş

Art arda gelen çocuk cinayetlerine karşı insanların tepkisi çığ gibi büyüyor.

Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu tarafından son günlerde yaşanan çocuk cinayetlerine karşı “Çocuklar Uyurken Sus, Ölürken Susma” sloganıyla yapılan bir etkinlik gerçekleşti. Etkinlik, Marmara Caddesi girişindeki Atatürk heykeli önünden başlayarak, Avcılar Belediyesi Önüne (Havuz Meydanı) kadar devam etti. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin de yer aldığı Binbir Çiçek Kadın Korosu sosyal olaylara karşı hassasiyetleriyle dikkat çekiyor.

Sosyal sorumluluk projeleri için de faaliyetler gösteren Avcılar Belediyesi Konservatuvarının 2015 yılında kurduğu Binbir Çiçek Kadın Korosu Türkiye’de kadınlardan oluşan en büyük Kadın Korosu olması bakımından önem arz ediyor. Tepkisini ağıtlarla dile getiren koroya, binlerce vatandaş eşlik etti.

Duyarlı insanlardan oluşan kalabalık çocuk cinayetlerinden duydukları büyük üzüntü nedeniyle giydikleri siyah tişörtlerle ve kadınların ağıtlarıyla isyanını dile getirdi. Bütün Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler, Dernek ve Kadın Örgütlerinin de katıldığı etkinlik geniş çevrelerce büyük yankı uyandırdı.

ÇOCUK CİNAYETLERİNE KARŞI TEK SES OLDUK

Bütün Sivil Toplum Kuruluşları ve kadın örgütlerinin de destek verdiği etkinliğin sloganı olarak “Çocuklar Uyurken Sus Ölürken Susma” belirlendiğini söyleyen Dr. Handan toprak Benli, “ Toplumun her kesimini bu etkinliğe destek verdi. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Avcılar’ın 1000 kadından oluşan Binbir Çiçek Kadın Korosu’nun cinayete kurban giden çocuklarımız için seslendirdiği ağıtlarla siyah kıyafetlerimizi giyip karalara bürünerek, çocuk cinayetlerine karşı tek ses olduk.” dedi.