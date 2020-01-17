Avcılar Belediye Başkanı Hançerli 'oturma eylemi' yaptı: Deprem sorunu komisyonun önceliği olmalı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki binaların depreme karşı güçlendirilebilmesi için hazırladıkları imar planı notu değişikliğinin 4 aydır İBB Meclisi’nde gündeme alınmamasını protesto etmek için İmar Komisyonu’nda 'oturma eylemi' başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eylem yaptı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Meclis oturumu sırasında söz alan Hançerli, 26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik depremin 1999 depremini tekrar hatırlattığını belirterek şunları söyledi:

"20 yıl kaybettik, 20 dakika kaybedecek vaktimiz yok diyerek Avcılar Belediye Meclisi'nde oy birliği ile bir karar aldık. Kimseye imar rantı sağlamayan, vatandaşın korkarak yaşadığı evlerini yenilemesini sağlamak için kat artışı vermeden bir plan notu değişikliği hazırladık. İmar Komisyonu'nun genel prensiplerine uygun gayet masum bir plan notu düzenlemesiydi."

Kararı hızlıca onay için İBB'ye gönderdiklerini anlatan Hançerli, ekim ayından beri düzenlemenin İmar Komisyonu'nda ele alınıp rapor haline getirilmesini beklediklerini söyledi.

Bu süreçte komisyon ile görüşmeler yaptığını, sorunları anlattığını dile getiren Hançerli şöyle konuştu:

"İmar Komisyonu'nun yoğun çalıştığını biliyorum. Ama deprem sorunu komisyonun önceliği olmalı. Ekim ayında bu değişiklik yapılsaydı belki 100 binaya bugün kazma vurulmuştu. Bir hafta önce yine sarsıldık. 20 yıldır unuttuğumuz depremi bize doğa, Allah hatırlatıyor. Umutlarımı hala yitirmiş değilim. Daha iyisini yapacaksanız bir hafta, 10 gün beklerim. Ama aylarca sürmesini doğru bulmuyorum. Avcılar’daki hemşehrilerime cevap veremiyorum."

'Komisyonda oturacağım'

Hançerli konuşmasının sonunda bu konuya öncelik verilerek çözülmesi için İmar Komisyonu'nda 1 saat oturacağını açıkladı. Hançerli, hafta içi de komisyonun çalışma günlerinde gelip birer saat oturacağını söyleyerek “Bu sorunun ivedi olarak çözülmesi gerek” dedi.

AK Partili Akyol: Gelsin otursun, misafir ederiz

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Yüksel Akyol da plan notunun 12 bin metrekarelik alanda 1000 konutu ilgilendirdiğini söyleyerek “Biz konuya olumsuz bakmıyoruz, toplu çözüm arıyoruz. Bir an önce komisyona gelmesi de doğru bir yaklaşım değil. Üzerinde çalışılmadan baskı ile komisyona getirildi. Yerini hazırladık, Turan bey gelsin otursun, misafir ederiz” dedi.

Meclis oturumunun ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na giderek komisyon başkanı ve üyeleri ile birlikte bir saat oturdu.