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Av yasağı resmen başladı

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Av yasağı resmen başladı
Bu sene hamsi vatandaşın belini bükse de deniz iyi balık yaptı. Tarım Bakanı Faruk Çelik av yasağının başladığını açıklarken vatandaşın 2017-2018 yılından umudu daha çok hamsi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, denizlerde av yasağının bugün başladığını açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, balıkçılıkta genel av yasağı döneminin başladığını belirtti. “1 Eylül 2016 tarihinde gırgır avcılığıyla başlayan 2016-2017 av sezonu, bugün itibariyle tüm denizlerimizde trol ve gırgır ağları ile avcılık, genel av yasağı dönemine girilmesiyle sona erdi” açıklamasını yapan Bakan Çelik, av yasağının gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapan balıkçı gemileri için Akdeniz'de 15 Eylül 2017, diğer denizlerde ise 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

‘SON YILLARIN EN VERİMLİ SEZONLARINDAN BİRİ’

Av sezonunun bu yıl genel olarak, hamsi avcılığı dışında verimli geçtiğini belirten Bakan Çelik, “Avcılık üretimimizin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi üretiminde geçen sezona göre bir miktar azalma görülürken, özellikle palamut ve lüfer avcılığı yönünden son yılların en verimli sezonlarından biri yaşandı. Ayrıca, balık avcılığının sezona yayılımı geçmiş yıllara oranla daha iyi ve avlanan balıkların boyları da daha büyük oldu. Hamsi ve palamut gibi göçmen balıkların avcılığı, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi pek çok çevresel faktöre bağlı olup, avcılık miktarları yıldan yıla farklılık göstermektedir” dedi.

GEÇEN YIL ÜRETİM PATLADI
TÜİK verilerine göre su ürünleri üretimi 2015 yılında bir önceki yıla göre %25,1 artarak 672 bin 241 ton olarak gerçekleşti. Üretimin %51,4'ünü deniz balıkları, %7,7'sini diğer deniz ürünleri, %5,1'ini iç su ürünleri ve %35,8'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

‘ULUSLARARASI SULARDA AVLANABİLİRLER’

Denizlerin korunması, su ürünlerinin korunması ve balık avcılığında sürdürebilirliğin sağlanması amacıyla su ürünleri avcılığına yasak ve sınırlama getirildiği söyleyen Bakan Çelik, “Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı bugün yani 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir” ifadelerini kullandı.

85 BİN 805 DENETİM’

Geçtiğimiz yıl getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulandığını bildiren Bakan Çelik, “Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın iş birliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirildi. Bakanlığımız ile başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere denetim yetkisine sahip kurumlarca 2016 yılında su ürünleri av yasaklarına ilişkin olarak toplam 85 bin 805 adet denetim yapıldı” dedi.

Denetimlerde; yasal yollardan avlanmayan 753 ton su ürününe el konulduğunu da açıklayan Çelik, “Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapanlara toplam 7,1 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanılan 22 adedi balıkçı gemisi olmak üzere 2 bin 468 adet muhtelif ağ aracına el konuldu. Bakanlığımızca getirilen kurallara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

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