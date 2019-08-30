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AV YASAĞI KALKIYOR!

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AV YASAĞI KALKIYOR!
Av yasağının bitmesine saatler kala denize açılmak için sabırsızlanan balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, hepsinin temennisi bereketli bir sezon geçirebilmek.

İHA'nın haberine göre; 15 Nisan'da denizde başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra ‘Vira Bismillah' diyerek yeniden denize açılacak. Yasağın sona ermesine saatler kala hazırlıklar da son sürat devam ediyor. Güzelbahçe Balıkçı Limanında demirleyen balıkçı teknelerinde yasak öncesi son hazırlıklar yapılırken, balıkçılar sezona sorunsuz bir şekilde girmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan 140 günlük sürede teknelerin bakımları yapılırken, ağlar da onarıldı ve teknelere çekilmeye başladı. Uzun bir aranın ardından yeniden denize inecek olan balıkçılar sabırsızlanırken, hepsinin tek temennisi bereketli bir sezon geçirmek oldu.

 

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