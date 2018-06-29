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Av tüfeğiyle köpekleri katletti

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Av tüfeğiyle köpekleri katletti
Isparta’da aracıyla geldiği sanayi sitesi içerisinde önüne çıkan biri sahipli 2 köpeği katleden, 3 köpeği de av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay 26 Haziran gecesi Gül Petek Sanayi Sitesinde yaşandı. İddiaya göre, sanayi içerisinde aracıyla ilerleyen bir kişi, elindeki tüfekle biri sahipli 2 köpeği katletti, üçünü de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaşanan olay ise günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Vurulan köpeklerden birinin sahibi sabah iş yerine geldiğinde köpeği vurulmuş halde görünce şaşkına döndü.

Aracıyla gelerek köpekleri katlettiği öne sürülen M.K. isimli şüphelinin Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandığı ve söz konusu olayda kullanılan silahın da ruhsatsız av tüfeği olduğu öğrenildi. ‘Genel güvenliği tehlikeye sokmak’ ve ‘mala zarar vermek’ gibi suçlardan adli ve idari işlem yapılan şüphelinin, emniyette gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Yaralı hayvanlar Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

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