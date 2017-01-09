Galatasaray'da kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Aurelien Chedjou'nun, alacaklarına karşılık bedelsiz olarak takımdan gönderilmesi artık an meselesi gibi gözüküyor. Yurt dışından teklif alan Chedjou'nun yeni adresinin, büyük ihtimalle uzun yıllar futbol oynadığı Fransa olması bekleniyor.
Son olarak Marsilya'nın ciddi biçimde ilgilendiği Kamerunlu oyuncu ile Lyon ve eski kulübü Lille'in de temasta olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
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Aurelien Chedjou’nun talipleri 3'e çıktı!
Kadro dışı kalan Chedjou’ya Fransız kulüpleri talip oldu.
Galatasaray'da kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Aurelien Chedjou'nun, alacaklarına karşılık bedelsiz olarak takımdan gönderilmesi artık an meselesi gibi gözüküyor. Yurt dışından teklif alan Chedjou'nun yeni adresinin, büyük ihtimalle uzun yıllar futbol oynadığı Fransa olması bekleniyor.
Etiketler: Galatasaray
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