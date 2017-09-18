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Atletico'dan Diego Costa'ya 65 milyon euro!

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Atletico'dan Diego Costa'ya 65 milyon euro!
Yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle sık sık anılan Chelseali yıldız Diego Costa'ya Atletico'dan ilk teklif yapıldı.
Son derece hareketli geçen transfer döneminin en çok merak edilen ismi Diego Costa'ydı. Türk devlerinin de peşinde olduğu Costa için Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 'Diego Costa, Fenerbahçe'ye çok yakındı ama şu an olumsuz' açıklamasını yapmıştı.
 
Atletico'dan 65 milyon euro
 
Chelsea'yle köprüleri atan Diego Costa'ya forma giymek isteyen Atletico Madrid'ten ilk teklif geldi. İspanyol ekibi yıldız oyuncu için Chelsea'ya 65 milyon euroluk bir teklif yaptı. Teklifin 55 milyon euro peşin, 10 milyon euro da bonuslar olduğu öğrenildi.
 
Kesinlikle yeniden takımında forma giymeyeceğini açıklayan Diego Costa için gelen bu cazip teklifi Chelsea'nin değerlendireceği ve transferin Ocak'ta resmiyet kazancağı öğrenildi.
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