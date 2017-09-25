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Atletico Madrid-Chelsea maçı Cüneyt Çakır'ın

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Atletico Madrid-Chelsea maçı Cüneyt Çakır'ın
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid-Chelsea karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak C Grubu müsabakasında, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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