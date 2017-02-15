  • BIST 87.918
  • Altın 144,828
  • Dolar 3,6860
  • Euro 3,8850
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Atiye'yi korkutan olay

»
Atiye'yi korkutan olay
Venezia Mega Outlet’te yayın yapan radyo programına konuk olarak giden Atiye, sohbetin başladığı sırada stüdyonun cam kapısının patlayarak tuzla buz olması karşısında şoke oldu.

Atiye, ‘Mazallah’ şarkısının tanıtımı için dün Küçükköy’deki Venezia Mega Outlet’te bir radyo programına katıldı.

Söyleşi sırasında stüdyonun cam kapısı büyük bir gürültüyle patlayıp tuzla buz oldu. Çok korkan Atiye, “Bomba zannetim. Çok şükür kimse yaralanmadı. Sanırım nazara geldik” diye konuştu.

"BU PİYASADA DEĞİLİM"

Şarkıcılar arasında yaşanan müzik listesi polemiklerinden uzak durduğunu söyleyen Atiye, “Bu piyasada değilim” dedi. Ünlü sanatçı daha önce verdiği bir röportajda "En büyük hedefim star olmak değil, hiçbir zaman da olmadı. Her zaman içimden gelen müzikleri yapmak, çok iyi bir şarkıcı ve iyi sahne performansı olan bir sanatçı olmak istedim." demişti.

616x275-polemige-gecit-yok-1487096223330.jpeg

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlülerin Sevgililer günü paylaşımları15 Şubat 2017 Çarşamba 14:14
  • Lindsay Lohan ülkesine dönmeye korkuyor!15 Şubat 2017 Çarşamba 13:16
  • Konu ben olunca nazar diyelim15 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
  • Yılların getirdiği itiraf!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:41
  • Dekolte kurbanı!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:11
  • Demet Akalın'dan Hülya Avşar'a gönderme11 Şubat 2017 Cumartesi 15:01
  • Gamze Karaman sevgilisi Nedim Keçeli ile evleniyor11 Şubat 2017 Cumartesi 14:59
  • Fatma Turgut'u derinden sarsan ayrılık!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:57
  • Gökçe Bahadır nikah masası yolunda!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:52
  • Esra Sönmezer: "İdo ile arkadaşız!"11 Şubat 2017 Cumartesi 14:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim