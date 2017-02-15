Atiye'yi korkutan olay

Venezia Mega Outlet’te yayın yapan radyo programına konuk olarak giden Atiye, sohbetin başladığı sırada stüdyonun cam kapısının patlayarak tuzla buz olması karşısında şoke oldu.

Atiye, ‘Mazallah’ şarkısının tanıtımı için dün Küçükköy’deki Venezia Mega Outlet’te bir radyo programına katıldı.

Söyleşi sırasında stüdyonun cam kapısı büyük bir gürültüyle patlayıp tuzla buz oldu. Çok korkan Atiye, “Bomba zannetim. Çok şükür kimse yaralanmadı. Sanırım nazara geldik” diye konuştu.

"BU PİYASADA DEĞİLİM"

Şarkıcılar arasında yaşanan müzik listesi polemiklerinden uzak durduğunu söyleyen Atiye, “Bu piyasada değilim” dedi. Ünlü sanatçı daha önce verdiği bir röportajda "En büyük hedefim star olmak değil, hiçbir zaman da olmadı. Her zaman içimden gelen müzikleri yapmak, çok iyi bir şarkıcı ve iyi sahne performansı olan bir sanatçı olmak istedim." demişti.