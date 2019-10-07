ATİLLA SARAL ‘İNGİLİZ’ OLUYOR!

Sevgilisi İnci Türkay ile Londra'da sade bir törenle dünyaevine giren Atilla Saral, önceki gün Bebek sahilde objektiflere takıldı.

"TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Atilla Saral, "Önümüzdeki günlerde eşimle Londra'ya dönüyorum. Bundan sonra yılın 6 ayı İstanbul, 6 ayı Londra'da yaşayacağım. Londra'da bir kafe ya da restoran tarzı bir mekan açmayı düşünüyorum. İngiliz vatandaşı olabilmem için iki yıl Londra'da kalmak gerekiyor, ondan sonra İngiliz vatandaşlığına hak kazanıyorum. Yeni yayın döneminde birkaç dizi teklifi geldi ama yılın 6 ayı Londra'da olacağım için gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kaldım" dedi.