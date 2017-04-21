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Atilla Özdemiroğlu unutulmadı

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Atilla Özdemiroğlu unutulmadı
Attila Özdemiroğlu, ölümünün birinci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitiren müzisyeni anma törenine ailesi, sanatçı dostları ve arkadaşları katıldı. Erol Evgin, Ömür Gedik, Levent Yüksel, Ali Kocatepe, İzzet Öz, Garo Mafyan, Ahmet Selçuk İlkan, İpek Açar ve Metin Özülkü anmada hazır bulundu.

Sanatçının büyük kızı Yaprak Özdemiroğlu, “Babamın heykelini yaptıracağım ve sonrasında da bir sokağa ya da caddeye adının verilmesini istiyorum. Onun adına bir müzik okulu açmayı planlıyorum. Onun okulunda genç müzisyenler yetişecek. Onu çok özlüyoruz” dedi.

Özdemiroğlu’yla son görüşmesinde giydiği tişörtle gelen İzzet Öz, “Her zaman, her yerde sıcak kalbiyle bize yol gösteren oldu. Bana göre Türkiye’nin en büyük beş sanatçısından biriydi” diye konuştu.

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