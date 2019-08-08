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ATHENA GÖKHAN'DAN KAZ DAĞLARI'NDA VİLLASI OLDUĞU İDDİASINA YALANLAMA!

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ATHENA GÖKHAN'DAN KAZ DAĞLARI'NDA VİLLASI OLDUĞU İDDİASINA YALANLAMA!
Kaz Dağları'nda villası olduğu iddia edilen Gökhan Özoğuz, "Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış, ah bee keşke ben de bilseydim" dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına tepki gösteren Tarkan ve Athena grubundan Gökhan Özoğuz’un, söz konusu bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edilmişti.
Özoğuz, kardeşi Hakan ile Kaz Dağları’nın eteğinde bulunan Bayramiç’te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

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