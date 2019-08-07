ATHENA GÖKHAN'DAN BAKAN ZİYA SELÇUK'A İZMİR MARŞI TEPKİSİ!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u eleştirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 16 Mayis 2019'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı etkinlikler kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. "100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun" yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ilçe protokolü, ellerinde Türk bayrakları ile Siteler Mahallesi’nde toplanıp, kortej eşliğinde Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınması dikkat çekti. Öğrencilerin ise marşlara eşlik etmesi istendi.

Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca İzmir Marşı’nı okudu. Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyardı. Ancak, uyarıya aldırış etmeyen öğrenciler, İzmir Marşı’nı söylemeye devam etti. Yaşananlar üzerine, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Bakan Selçuk’a Twitter mesajıyla tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz, “Belirli bir kesimin dışında kimse 15 temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı kutlamayacakta. 15 temmuz marşı nedir ya? 19 mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir! Teesüf ederim Z. Selçuk !Yazık ,severdik ,ülke yön. mevkiinde nadir işbilen kişilerdendi” mesajını paylaştı.