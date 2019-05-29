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ATHENA GÖKHAN BURHAN KUZU'YU YALANLADI

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ATHENA GÖKHAN BURHAN KUZU'YU YALANLADI
AKP medyası ise İmamoğlu’nun “Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim” cümlesini alıp PKK ve FETÖ’ye çağrıda bulunduğu yalanını ortaya attı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Nabzı" programında soruları yanıtlamıştı.

Programın bir kısmında İmamoğlu’na beka tartışması hatırlatılarak, “PKK’ya FETÖ’e özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” sorusu yöneltilmişti.

İmamoğlu ise bu soruya “Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim. 24 Haziran'da yetki alan AK Parti. Ne bekası? Kim daha vatansever? Bu ülkenin 82 milyon vatanseveri var. Terör örgütlerine karşı hep beraber dimdik ayaktayız” diyerek yanıt vermişti.

AKP medyası ise İmamoğlu’nun “Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim” cümlesini alıp PKK ve FETÖ’ye çağrıda bulunduğu yalanını ortaya attı.

AKP’Lİ KUZU DA KAMPANYAYA KATILDI

İmamoğlu’na yönelik kampanyaya eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu da katıldı. AKP’li Kuzu sosyal medyada “İmamoğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Canlı yayında "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" diyerek FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi. İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez” mesajını paylaştı.

“SİZİ VE SİZİN GİBİ SÖYLEMLERDE BULUNANLARI KINIYORUM”

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu’nun Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan mesajına karşılık verdi.

Gökhan Özoğuz “Ben bir T.C. vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum. Halkımız herzaman Haklı, doğru olanı bilmiş ve bağrına basmıştır. Bu kabus yalan dalgası elbet birgün bitecek” diye yazdı.

İşte o mesajlar:

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