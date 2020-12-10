  • BIST 1.358
  • Altın 463,428
  • Dolar 7,8365
  • Euro 9,4789
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Ateş Kara tarih verdi! Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?

»
Ateş Kara tarih verdi! Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Prof. Dr. Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı. Prof. Kara, bu oranın yüzde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok kolay olacağını belirtti.

MASKESİZ HAYAT İÇİN TARİH VERDİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, maskesiz hayat için de tarih verdi. Prof. Kara, her şeyin olumlu seyretmesi söz konusu olursa, kaba bir hesapla Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.

Prof. Dr. Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğuna dikkat çekerek, Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

 

Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirterek, bir sonraki yıl kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük süre değişebilir03 Aralık 2020 Perşembe 13:10
  • Koronavirüs aşısı ilk olarak sağlıkçılar ve yaşlılara vurulacak03 Aralık 2020 Perşembe 08:38
  • Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı İngiltere'de onaylandı02 Aralık 2020 Çarşamba 11:34
  • Bakan Koca: Aşılamaya 11 Aralık'tan itibaren kademeli başlıyoruz02 Aralık 2020 Çarşamba 11:26
  • İzmir'de spor salonu hastaneye dönüştürülüyor02 Aralık 2020 Çarşamba 10:54
  • Koca gerçek vaka sayısını açıkladı: 28 Bin 35126 Kasım 2020 Perşembe 10:19
  • Çin aşısı mı Alman aşısı mı' o tartışmaya Cerrahpaşa’dan yanıt!25 Kasım 2020 Çarşamba 11:08
  • Kanser tedavisinde yeni dönem! Tıp dünyası bu gelişmeye odaklandı! Tamamen yok edecek.24 Kasım 2020 Salı 12:26
  • Uğur Şahin: Corona virüsü aşısı Aralık ayında geliyor19 Kasım 2020 Perşembe 10:01
  • Türkiye geneli 93 ölü dediler, sadece İstanbul'da koronadan 164 ölüm16 Kasım 2020 Pazartesi 16:28
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim