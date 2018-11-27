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Atatürk'ün öğretmeni Avcılar'da yaşayacak

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Atatürk'ün öğretmeni Avcılar'da yaşayacak
Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi'nin heykeli açıldı.

Avcılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Avcılar'a kazandırılan Firuzköy Gençlik Merkezi'ni ve Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi'nin heykelinin açılışı yapıldı.

Avcılar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli programlar ve açılışlar ile kutlandı. Avcılar Hükümet konağında çelenk koyma töreni ile Öğretmenler günü kutlama programı başladı.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'nin katılımıyla önce Firuzköy Gençlik Merkezi'nin ardından Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk öğretmeni olan Şemsi Efendi'nin metalden yapılmış heykelinin açılışı yapıldı.

"Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir"
Açılışta konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Bugün 24 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilmesinin 90'ıncı yılı. Okullarımızda ve İlçemizde ülkemizin geleceğini yetiştiren tüm öğretmenlerimizin öğretmeneler gününü kutluyorum. Tarihte bütün büyük liderlerin arkasında onu yetiştiren, eğiten bir öğretmen vardır. Eğitim en büyük hazinemizdir. Bir insanın en değerli serveti bilgi ile elde etmiş olduğu donanımlarıdır. Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir. İşte Şemsi Efendi, işte Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Açılışın ardından Başkan Toprak,  Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi Kent Enstitüleri öğretmenleri bağlı okullardaki öğretmenler ile Avcılar Belediyesi Firuzköy Sosyal Tesislerinde yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Toprak’’ Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum’’ dedi.

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