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ATATÜRK'ÜN İSTİFA BELGESİ, REKOR ÜCRETE SATILIYOR!

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ATATÜRK'ÜN İSTİFA BELGESİ, REKOR ÜCRETE SATILIYOR!
Atatürk'ün Erzurum Kongresi öncesinde askerlik görevini bıraktığını açıklayan belgenin kopyası 100 yıl sonra 20 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı. 9 Temmuz 1919 tarihli belgenin aslı ise devlet arşivinde.


SonDakika.com'un haberine göre; Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için çıktığı yolda Erzurum Kongresi öncesinde askerlikten ve resmi görevinden istifa ettiğine dair belgenin kopyası, 100 yıl sonra internette 20 bin liraya satışa çıkartıldı. Osmanlı Mezat isimli sitede yer alan belgenin son satış tarihi 12 Eylül. Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasının bulunduğu ifade edilen belge, Atatürk'ün 9'uncu Ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifasını içeriyor.
FİYATI SATIŞ SONRASI AÇIKLANACAK
Akşam'dan Osman Nuri Cerit'in haberi şöyle: Metnin orijinal hali devlet arşivinde bulunurken satışa çıkarılan belgenin kopya olduğu ifade edildi. Çoğaltılan kopyaların, 9 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın resmî göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini orduya, vilâyetlere ve millete bildirilmek için imzalayıp hazırlandığı iddia edildi. Açık artırmayı yapan şirket yetkilileri, "Uzmanlara belgeyi gösterdik. İmza Atatürk'e ait" dedi. 20 bin TL ile açık artırmaya çıkarılan belgenin esas fiyatı, açık artırma sonrası açıklanacak.

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