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Atatürk'ün beyaz vagonundan rahatsız oldular!

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Atatürk'ün beyaz vagonundan rahatsız oldular!
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen “beyaz vagon”un TCDD tarafından kaldırılarak kapalı bir alana alınmak istenmesine Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP’li ve

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen “beyaz vagon”un TCDD tarafından kaldırılarak kapalı bir alana alınmak istenmesine Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP’li vekiller tepki gösterdi.

Cuhmuriyet'te yer alan habere gelen söz konusu karara gelen tepkiler şöyle:

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Cumhuriyetle hesaplaşma içindeki AKP iktidarı Atatürk’e ve devrimci arkadaşlarına açıktan saldırmaktan çekinmiyor. Devletin tüm kurumlarında izleri silinmeye çalışılan Atamıza yönelik bu saldırılar toplumda büyük tepki görüyor.

 

 

 

Atatürk’ün kurucu devrimci yönünü çağrıştıran tüm miras toplumun hafızasından silinmek isteniyor. Bunun son örneği Alsancak Garı önünde sergilenen beyaz vagonun gözönünden çekilmek istenmesi. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği Atamızın hatırasını canlı tutan beyaz vagon hava şartları bahanesiyle görünmeyen bir alana alınma gayretinde.

ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Doğan Aygen: Yıllardır orada duran beyaz vagon şimdi neden kaldırılmak isteniyor, anlamış değiliz. Amaç Atatürk’ü ve onun anılarını ortadan kaldırmak. Ama izin vermeyeceğiz.

CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç: Beyaz vago’nun hiçbir geçerli nedeni olmadan bulunduğu yerden kaldırılması laik, demokrat ve Atatürkçü İzmir dinamikleri ile örtüşmemektedir. Her ne kadar Atatürk’ün ismini, devrimlerini ve kazanımlarını silmek isteseler de CHP ve halkımız buna izin vermeyecektir.

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