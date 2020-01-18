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Atatürk'ü hangi oyuncu canlandıracak?

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Atatürk'ü hangi oyuncu canlandıracak?
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif edilen Mustafa Kemal Atatürk rolü İlker Kızmaz'ın oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'a TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürülmüştü. Fakat teklifi reddetmiş ardından da nedenini şu sözlerle anlatmıştı:

"En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik."

Rol İlker Kızmaz'ın oldu!

Tatlıtuğ'un kabul edemediği bu rol için İlker Kızmaz'la anlaşıldığı öğrenildi.

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