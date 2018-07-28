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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye 4,5 yıl hapis istemi

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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'ye 4,5 yıl hapis istemi
Anıtkabir'de çektiği, Atatürk'e hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı’nın hazırladığı iddianamede, Safiye İnci’nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu” ifade edildi.

Safiye İnci’nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, “bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu” söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilen iddianamede, sanığın “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” uyarınca “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İnci’nin tutukluluğunun devamına karar verdi. 

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