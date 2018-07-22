Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklandı.

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret ettiği, büyük tepkilere neden olan görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından, Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınan Safiye İnci, Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada da savcı tarafından ifadesi alınan Safiye İnci, ‘5186 Sayılı Yasa’ya muhalefet’ten (Atatürk’ü Koruma Kanunu), tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme İnci için tutuklama kararı verdi.