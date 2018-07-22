  • BIST 94.082
  • Altın 189,916
  • Dolar 4,7932
  • Euro 5,6125
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

»
Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı
Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklandı.

Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret ettiği, büyük tepkilere neden olan görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından, Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınan Safiye İnci, Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada da savcı tarafından ifadesi alınan Safiye İnci, ‘5186 Sayılı Yasa’ya muhalefet’ten (Atatürk’ü Koruma Kanunu), tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme İnci için tutuklama kararı verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk'e hakaret etmişti, flaş gelişme!21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:20
  • Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:50
  • Adnan Oktar'ın ağabeyi ilk kez konuştu!21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  • Sapığı arkadaşı yakalattı!21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
  • Bedelli askerlikte 28 gün kalkıyor mu?21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:41
  • Ahu Tuğba: 'Beni Adnan Hoca'ya Erol Simavi gönderdi'20 Temmuz 2018 Cuma 17:15
  • Aydın Doğan'dan üzücü haber!20 Temmuz 2018 Cuma 16:38
  • Yaren'in katili: Hızlı.. Ehliyetsiz... Tutuksuz20 Temmuz 2018 Cuma 14:51
  • Çıplak Turist Ortalığı Birbirine Kattı!20 Temmuz 2018 Cuma 14:01
  • Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması20 Temmuz 2018 Cuma 12:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim