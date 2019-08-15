ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SATILIYOR!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftiliği arazisinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

Medyafaresi.com'un göre; Arazilerin 2012 senesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürüldüğünü sonraki süreçte de değişiklikler yapıldığını ve bunların yargıya taşındığını hatırlatan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu süreç göstermiştir ki, AOÇ alanlarının kamu yararı önceleyerek devir ve tahsisleri bir süre sonra ranta konu ediliyor ve üçüncü şahıslara peşkeş çekiliyor. İhalenin iptalini yargıya taşıyacağız ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.